Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτόπουλου, για τους κατοίκους της Ηράκλειας που χρειάζονται στέγη απόψε λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή, διατίθενται 27 δωμάτια στο Olympic Village και ακόμη 5 στο Olympian Altis.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6976897078

Επίσης διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία:

Neda: 6932709065

Europa: 2624022650

Asty: 2624023665

Pelops: 2624022543

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Στην Ηράκλεια, η νύχτα είναι εφιαλτική, ωστόσο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, η κατάσταση στον οικισμό δείχνει να είναι καλύτερη.

Τα πιο σημαντικά μέτωπα εντοπίζονται σε Καυκανιά, Χελιδόνι και Λαντζόι όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες με νέες εστίες και αναζωπυρώσεις