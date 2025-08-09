Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις

Βοήθεια σε όσους χρειάζονται στέγη από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Newsbomb

Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις

Πυρκαγιά στη περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτόπουλου, για τους κατοίκους της Ηράκλειας που χρειάζονται στέγη απόψε λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή, διατίθενται 27 δωμάτια στο Olympic Village και ακόμη 5 στο Olympian Altis.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6976897078

Επίσης διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία:

  • Neda: 6932709065
  • Europa: 2624022650
  • Asty: 2624023665
  • Pelops: 2624022543

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Στην Ηράκλεια, η νύχτα είναι εφιαλτική, ωστόσο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, η κατάσταση στον οικισμό δείχνει να είναι καλύτερη.

Τα πιο σημαντικά μέτωπα εντοπίζονται σε Καυκανιά, Χελιδόνι και Λαντζόι όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες με νέες εστίες και αναζωπυρώσεις

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά

02:36ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα την Κυριακή 10 Αυγούστου

02:26ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Εφιαλτική νύχτα στην Ανατολική Αττική – Εκτός ελέγχου η φωτιά σε μέτωπο χιλιομέτρων – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

01:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοδος στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

01:18ΑΠΟΨΕΙΣ

Θα φωτίσει το Βόρειο Σέλας το καλοκαίρι;

01:10ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδο - Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Φωτιά στο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας

00:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτι προκρίθηκε η Σάκκαρη

23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Τσαμπουκάς Ντόντσιτς – Μπόνγκα στο φιλικό Σλοβενία – Γερμανία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Μελίσσια για την εξαφάνιση 17χρονου

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συναντηθώ σύντομα με τον Πούτιν - Ανταλλαγές εδαφών στη συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίνδυνος φωτιάς: Σε «κόκκινο» συναγερμό 4 περιοχές το Σάββατο (9/8) - 51 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η στιγμή που ναυαγοσώστης πέφτει στην πισίνα και σώζει αθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης

23:27LIFESTYLE

Λένα Σαμαρά: Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - «Τι χειρότερο από γονιό που χάνει το παιδί του»

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη από τρία διαφορετικά σημεία - Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στη Ζάκυνθο 57χρονος τουρίστας από την Πολωνία

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή στη Νέα Λάμψακο - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σκληρή μάχη αναμεσά στη ζωή και το θάνατο για το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:26ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Εφιαλτική νύχτα στην Ανατολική Αττική – Εκτός ελέγχου η φωτιά σε μέτωπο χιλιομέτρων – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

13:34ΥΓΕΙΑ

Λένα Σαμαρά: Η αντιμετώπιση στο Σισμανόγλειο, η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και η ανακοπή - Δραματικές ώρες για τον Αντώνη και τη Γεωργία

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Βιτόρια Μπεατρίζ: Ξαφνικός θάνατος για Βραζιλιάνα ανερχόμενη σταρ ερωτικών ταινιών

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο του Ισραήλ: Εκκενώστε τη Γάζα έως τις 7 Οκτωβρίου πριν την τελική επίθεση

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Αθήνα ο Ρισόν Χολμς – «Τρελαμένος» με την υποδοχή και «πάμε για το 8ο»!

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Μελίσσια για την εξαφάνιση 17χρονου

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος έσωσαν ζευγάρι και παιδιά που παρασύρθηκαν από ρεύματα στην Επανομή

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Έλβις Πρίσλεΐ: Ο «Συνταγματάρχης» που ανακάλυψε και κατέστρεψε τον «Βασιλιά» - Νέο βιβλίο ρίχνει φως στον δαιμόνιο μάνατζερ

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Φωνές Τραμπ σε Νετανιάχου για τη λιμοκτονία στη Γάζα - «Δεν είναι ψέματα, υπάρχουν αποδείξεις»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σκληρή μάχη αναμεσά στη ζωή και το θάνατο για το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι ο πρώην αστυνομικός TikToker και ο 22χρονος φίλος του για διακίνηση ναρκωτικών

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Σπανοπούλου κατά Ακρίτα για τη δημοσιογράφο που αυτοπυρπολήθηκε στο Ζάππειο: «Ούτε πεινούσε, ούτε άνεργη, ούτε άστεγη υπήρξε»

21:25LIFESTYLE

Grand hotel: Μπαίνει στη σειρά και φέρνει μεγάλες ανατροπές

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τα κύματα ανοιχτά της Τήνου - Πλοίο «σχίζει» τη θάλασσα στα 9 μποφόρ - Δείτε βίντεο

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά

14:35WHAT THE FACT

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί: Είναι τουρκική η λέξη μελτέμι;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ