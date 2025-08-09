Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις
Βοήθεια σε όσους χρειάζονται στέγη από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτόπουλου, για τους κατοίκους της Ηράκλειας που χρειάζονται στέγη απόψε λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή, διατίθενται 27 δωμάτια στο Olympic Village και ακόμη 5 στο Olympian Altis.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6976897078
Επίσης διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία:
- Neda: 6932709065
- Europa: 2624022650
- Asty: 2624023665
- Pelops: 2624022543
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις
Στην Ηράκλεια, η νύχτα είναι εφιαλτική, ωστόσο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, η κατάσταση στον οικισμό δείχνει να είναι καλύτερη.
Τα πιο σημαντικά μέτωπα εντοπίζονται σε Καυκανιά, Χελιδόνι και Λαντζόι όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες με νέες εστίες και αναζωπυρώσεις
