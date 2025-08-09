Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων Αττικής από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά

Πυρκαγιά στη περιοχή της Κερατέας στην Αττική

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ΕΔΩ

