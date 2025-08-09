Φωτιά στην Ηλεία: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Βοήθεια σε όσους χρειάζονται στέγη από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Φωτιά στην Ηλεία: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Πυρκαγιά στη περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία

Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή της Ηλείας.

Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη ωστόσο δείχνει μια ελαφρά βελτίωση. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά «καντιλάκια», τα οποία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, κάνουν την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς μια αναζωπύρωση μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.

Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ από την Περιφέρεια και τους Δήμους έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα πιο σημαντικά μέτωπα εντοπίστηκαν σε Καυκανιά, Χελιδόνι και Λαντζόι όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωποι με νέες εστίες και αναζωπυρώσεις.

Εξαπλώθηκε γρήγορα

Η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Χελιδόνι επεκτάθηκε, λόγω και των ισχυρών ανέμων σε αγροτοδασική έκταση και κατευθύνθηκε προς γειτονικές κοινότητες τις οποίες απείλησε, ωστόσο από τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων οι ζημιές είναι περιορισμένες.

Κινδύνεψε η κοινότητα Ηράκλειας

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ ανέφερε ότι: «Η φωτιά στην κοινότητα Ηράκλειας πλησίασε επικίνδυνα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω υπάρχουν ζημιές σε δυο οικήματα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και αυτό μας ανησυχεί για τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι «ένα άτομο από την κοινότητα Ηράκλειας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού» και προσέθεσε ότι «ο Δήμος έχει στην διάθεση των κατοίκων ξενοδοχεία στην περίπτωση που χρειαστεί να φιλοξενηθούν άτομα από τις περιοχές που έχει πλήξει η φωτιά».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης μιλώντας στο ΑΠΕ ανέφερε ότι «η φωτιά κινείται σε μεγάλο μέτωπο και η προσπάθεια που γίνεται είναι να περιοριστούν οι εστίες, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας, που θα αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα να καταστεί δυνατή η κατάσβεση της».

