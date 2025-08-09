Πέθανε η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη - Σύζυγος του Κώστα Γείτονα

Έφυγε σήμερα από τη ζωή η κοινωνική λειτουργός Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κώστα Γείτονα.

Ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, επί μια 20ετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων (1986-2006) και πρόεδρος του παραρτήματος Αθήνας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ).

Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη. «Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια, τονίζοντας την αφοσίωση και το έργο της προς όφελος των πολιτών.