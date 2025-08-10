Πώς οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν την ανάβλυση ψυχρών υδάτων στα πελάγη

Η παρατεταμένη παρουσία ισχυρών ανέμων το τελευταίο διάστημα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, και τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας.

Στον χάρτη των αποκλίσεων της θερμοκρασίας επιφάνειας της θάλασσας σε σχέση με τις κλιματικές τιμές της αντίστοιχης περιόδου, διακρίνουμε αρχικά τα πολύ θερμά νερά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, μια περιοχή που δεν επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους.

Αποκλίσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή της Ελλάδας στις 8 Αυγούστου 2025. Πηγή δεδομένων: Marine / Copernicus. Επεξεργασία & Οπτικοποίηση: meteo.gr.

Στο Ιόνιο, οι τοπικά ισχυροί άνεμοι που πνέουν από την ξηρά προς τη θάλασσα ενισχύουν το φαινόμενο της ανάβλυσης (upwelling) ψυχρότερων υδάτων, μέσω του μηχανισμού που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.

Όταν φυσάει άνεμος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, προκαλεί την κίνηση του νερού στην επιφάνεια. Ανάλογα με την ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου, το επιφανειακό νερό κινείται απομακρυνόμενο απο την ακτή με αποτελέσμα το νερό από τα βαθιά στρώματα του ωκεανού να ανεβαινει προς τα πάνω.

Ο μηχανισμός της ανάβλυσης (upwelling) που παρατηρείται στις θαλάσσιες περιοχές κοντά στις ακτές. Πηγή δεδομένων: oceanservice.noaa.gov. Επεξεργασία & Οπτικοποίηση: meteo.gr.

Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση μίας ζώνης με ψυχρότερα επιφανειακά ύδατα κατά μήκος των ακτών του Ιονίου.

