Διακοπές νερού τη Δευτέρα (11/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Λουτρακίου και Ειρήνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Ηούς και Αθηνοδώρου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, EKTAKTH
ΒΥΡΩΝΑΣ
Δερβενακίων και Προποντίδος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, EKTAKTH
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ερμού και Άρη Βελουχιώτη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, EKTAKTH
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Νικηταρά και Πεύκων
