Δεκαπενταύγουστος: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων – Αυξημένη κίνηση σε πλοία και λεωφορεία

Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν κατά κύματα τα αστικά κέντρα.

Με φορτωμένα τα αυτοκίνητά τους ή τις μπαγκαζιέρες των μηχανών τους, οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την Αθήνα εν όψει της μεγάλης εξόδου του Δεκαπενταύγουστου. Αν και οι άνεμοι επιμένουν να πνέουν έως τα 8 μποφόρ, τα πλοία από Ραφήνα, Πειραιά και Λαύριο αναχωρούν κανονικά και γεμάτα από κόσμο. Κυκλάδες και νησιά Αργοσαρωνικού φαίνεται πως είναι στις προτιμήσεις των πολιτών.

Κάποιοι από τους τυχερούς που κατάφεραν να προγραμματίσουν την άδειά τους στα μέσα του Αυγούστου, έχουν ήδη εγκαταλείψει την Αθήνα. Κάποιοι άλλοι θα ταξιδεύουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες όπου αναμένεται και η μεγάλη κορύφωση της εξόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Αυξημένη η κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού - Κάθε 30' δρομολόγια για Αθήνα Θεσσαλονίκη

Στο ΚΤΕΛ Κηφισού από πολύ νωρίς το πρωί παρατηρείται έντονη κινητικότητα λόγω της μαζικής εξόδου των εκδρομέων, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι περισσότερες άδειες με αφορμή και τον 15Αύγουστο που πλησιάζει.

«Η κίνηση είναι αυξημένη και πολύ μεγάλη και λόγω του 15αυγουστου , έχουμε δρομολόγια κάθε 30 λεπτά για Αθήνα Θεσσαλονίκη, η αύξηση είναι πολύ μεγάλη και γενικά και όλο το καλοκαίρι», είπε ο πρόεδρος μετόχων ΚΤΕΛ καβάλας.

Βαλίτσες μπαίνουν στα λεωφορεία η μία μετά την άλλη, και τα δρομολόγια για δημοφιλείς προορισμούς γεμίζουν γρήγορα. Δεν έλειψαν βέβαια και εκείνοι που έβγαζαν εισιτήριο μέχρι και τελευταία στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη έξοδος κορυφώνεται με χιλιάδες ταξιδιώτες με κάθε διαθέσιμο μέσο, όλοι φαίνεται πως θέλουν να φύγουν μακριά από τα αστικά κέντρα.

