Δεκαπενταύγουστος: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων – Αυξημένη κίνηση σε πλοία και λεωφορεία

100% πληρότητα στα πλοία - Κατάμεστα τα ΚΤΕΛ του Κηφισού

Newsbomb

Δεκαπενταύγουστος: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων – Αυξημένη κίνηση σε πλοία και λεωφορεία
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν κατά κύματα τα αστικά κέντρα.

Με φορτωμένα τα αυτοκίνητά τους ή τις μπαγκαζιέρες των μηχανών τους, οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την Αθήνα εν όψει της μεγάλης εξόδου του Δεκαπενταύγουστου. Αν και οι άνεμοι επιμένουν να πνέουν έως τα 8 μποφόρ, τα πλοία από Ραφήνα, Πειραιά και Λαύριο αναχωρούν κανονικά και γεμάτα από κόσμο. Κυκλάδες και νησιά Αργοσαρωνικού φαίνεται πως είναι στις προτιμήσεις των πολιτών.

Κάποιοι από τους τυχερούς που κατάφεραν να προγραμματίσουν την άδειά τους στα μέσα του Αυγούστου, έχουν ήδη εγκαταλείψει την Αθήνα. Κάποιοι άλλοι θα ταξιδεύουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες όπου αναμένεται και η μεγάλη κορύφωση της εξόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Αυξημένη η κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού - Κάθε 30' δρομολόγια για Αθήνα Θεσσαλονίκη

Στο ΚΤΕΛ Κηφισού από πολύ νωρίς το πρωί παρατηρείται έντονη κινητικότητα λόγω της μαζικής εξόδου των εκδρομέων, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι περισσότερες άδειες με αφορμή και τον 15Αύγουστο που πλησιάζει.

«Η κίνηση είναι αυξημένη και πολύ μεγάλη και λόγω του 15αυγουστου , έχουμε δρομολόγια κάθε 30 λεπτά για Αθήνα Θεσσαλονίκη, η αύξηση είναι πολύ μεγάλη και γενικά και όλο το καλοκαίρι», είπε ο πρόεδρος μετόχων ΚΤΕΛ καβάλας.

Βαλίτσες μπαίνουν στα λεωφορεία η μία μετά την άλλη, και τα δρομολόγια για δημοφιλείς προορισμούς γεμίζουν γρήγορα. Δεν έλειψαν βέβαια και εκείνοι που έβγαζαν εισιτήριο μέχρι και τελευταία στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη έξοδος κορυφώνεται με χιλιάδες ταξιδιώτες με κάθε διαθέσιμο μέσο, όλοι φαίνεται πως θέλουν να φύγουν μακριά από τα αστικά κέντρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:05TRAVEL

Αντίπαρος: Η «ήρεμη δύναμη» του Αιγαίου με τα κρυστάλλινα νερά

08:52ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Επιστήμονες του Χάρβαρντ ανακάλυψαν πιθανό κλειδί για τη θεραπεία της νόσου

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δέντρο κατέρρευσε στον Μασταμπά Ηρακλείου μέσα στη νύχτα - Σοβαρές ζημιές σε δύο οχήματα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Τάσος Ισαάκ - Σολωμός Σολωμού: 29 χρόνια από το διπλό έγκλημα τον «μαύρο» Αύγουστο του 1996 που σημάδεψε την Κύπρο

08:34ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι θα ζητήσει ο Πούτιν από τον Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα - «Θέλει να χωρίσει τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής»

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά για 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη της Αίτνας: Ροή λάβας στα 3.000 μέτρα - Πορτοκαλί συναγερμός για τις πτήσεις

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων – Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και σταθμούς λεωφορείων

07:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση «αμαρτωλής» κλινικής στα Χανιά: Στο εδώλιο 26 κατηγορούμενοι για 17 κακουργήματα – Η πρόταση-μαμούθ των 1.600 σελίδων

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος «ήρωας» της Γάζας - Ήταν ηγέτης της Χαμάς, σύμφωνα με το Ισραήλ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

07:38LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγα να πηδήξω δύο φορές από το μπαλκόνι»

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

08:34ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι θα ζητήσει ο Πούτιν από τον Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα - «Θέλει να χωρίσει τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος «ήρωας» της Γάζας - Ήταν ηγέτης της Χαμάς, σύμφωνα με το Ισραήλ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή - Το συγκινητικό αντίο από το Θέατρο Πορεία

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά για 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Τάσος Ισαάκ - Σολωμός Σολωμού: 29 χρόνια από το διπλό έγκλημα τον «μαύρο» Αύγουστο του 1996 που σημάδεψε την Κύπρο

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

08:52ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Επιστήμονες του Χάρβαρντ ανακάλυψαν πιθανό κλειδί για τη θεραπεία της νόσου

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Οινόη – Στην περιοχή Άγιος Δημήτριος το μέτωπο – Ήχησε το 112

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εγκαίνια» για τις μηδενικές τραπεζικές προμήθειες: Σε εφαρμογή από σήμερα το μέτρο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

07:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση «αμαρτωλής» κλινικής στα Χανιά: Στο εδώλιο 26 κατηγορούμενοι για 17 κακουργήματα – Η πρόταση-μαμούθ των 1.600 σελίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ