Πυροσβεστική: 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 18:00 μέχρι σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου στις 18:00, από τις οποίες οι 55 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική απευθύνει παράκληση προς όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Διαβάστε επίσης