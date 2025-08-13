Τραγωδία στην Ηλεία: 41χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία του Επιταλίου

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 41χρονος άνδρας στην περιοχή της παραλίας του Επιταλίου στην Ηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε ημίγυμνος στην θάλασσα από υπάλληλο καταστήματος εστίασης στο σημείο.

Ο εργαζόμενος κάλεσε άμεσα το Λιμεναρχείο Κατακόλου, προσωπικό του οποίου μετέβη στο σημείο και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου του άντρα και το πως βρέθηκε εκεί τα ξημερώματα.

