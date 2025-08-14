Πειραιάς: Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς επιβάτες

Κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς επιβάτες αναμένεται να καταφτάσει σε λίγο στο λιμάνι του Πειραιά – Μέλη του ΠΑΜΕ οργάνωσαν συγκέντρωση, κρατώντας πανό και σημαίες της Παλαιστίνης

Πειραιάς: Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς επιβάτες
Χάρης Γκίκας
Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών, αυτήν τη φορά στο λιμάνι του Πειραιά, κατά πλοίου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συγκεκριμένα, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14/08), μέλη του ΠΑΜΕ έχουν φτάσει στο σημείο κρατώντας σημαίες και πανό με μηνύματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

Σε λίγη ώρα, κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς επιβάτες αναμένεται να καταφτάσει στο λιμάνι του Πειραιά.

Την 22α Ιουλίου, παρόμοια συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες, ενώ, αντίστοιχα «μπλόκα» έχουν συναντήσει εκατοντάδες Ισραηλινοί ταξιδιώτες και στον Βόλο.

Επεισοδιακή υποδοχή είχαν και σε ταξίδια προς το Λασίθι, αλλά και τη Ρόδο.

