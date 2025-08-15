Δεκαπενταύγουστος: Αυτά τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια από τις πιο σημαντικές γιορτές της χώρας μας και λόγω της αργίας για την ημέρα υπάρχουν αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς.

Η νομοθεσία ορίζει ότι κατά τις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Οι εξαιρέσεις που επιτρέπουν τη λειτουργία

Αν και η πλειονότητα των αλυσίδων κατεβάζει ρολά, ορισμένα μικρότερα σημεία πώλησης θα παραμείνουν ανοιχτά.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται:

Τα shop&go της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος

Τα OK Market

Πολλά μίνι μάρκετ που συνηθίζουν να λειτουργούν και τις Κυριακές

Επιπλέον, επιλεγμένα καταστήματα LIDL ενδέχεται να εξυπηρετούν πελάτες σε συγκεκριμένες περιοχές, ανάλογα με το τοπικό ωράριο.

Χρήσιμη συμβουλή για καταναλωτές

Οι πολίτες καλούνται να επιβεβαιώσουν το ωράριο πριν μεταβούν σε οποιοδήποτε κατάστημα, καθώς η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανά περιοχή και τύπο καταστήματος. Μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία ή η αναζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της αλυσίδας μπορεί να αποτρέψει άσκοπη μετακίνηση.