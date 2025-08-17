Χαλκιδική: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και χτύπησαν 15χρονο

Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οδηγήθηκαν οι πέντε ανήλικοι που κατηγορούνται για επίθεση σε δύο 15χρονους στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής, με σκοπό να τους αφαιρέσουν ένα τσαντάκι. Κατά την επίθεση, ένας από τους δύο ανήλικους τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία. Η ανακριτική διαδικασία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει αύριο, Κυριακή 18 Αυγούστου, στις 10:00.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πέντε ανήλικοι επιτέθηκαν στα δύο παιδιά το βράδυ της Παρασκευής στη Νέα Ποτίδαια του Δήμου Νέας Προποντίδας, με στόχο τη ληστεία. Όταν ο ένας 15χρονος αρνήθηκε να παραδώσει το τσαντάκι του, δέχθηκε χτυπήματα, με αποτέλεσμα να υποστεί μώλωπες και αμυχές. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Οι πέντε κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες για ληστεία, αν και παραδέχονται ότι χτύπησαν τον έναν από τους δύο 15χρονους.