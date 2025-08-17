Ο Ερυθρός Σταυρός προσφέρει Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας στους κατοίκους της πυρόπληκτης Χίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις υποστήριξης των κατοίκων της Χίου από τα ειδικά κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών και κοινωνικών λειτουργών-

ψυχολόγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) που έχουν καταφθάσει στο

νησί προ ημερών που πλήττεται από τις πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ., έχοντας στη διάθεσή τους κατάλληλο διασωστικό και υγειονομικό εξοπλισμό βρίσκονται σε πλήρη και συνεχή ετοιμότητα στο πλευρό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ταυτόχρονα, το κλιμάκιο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Ε.Ε.Σ., με έμπειρους

κοινωνικούς λειτουργούς, έχει ξεκινήσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του

προς ενίσχυση των κατοίκων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους,

στους χρόνια πάσχοντες και τα παιδιά. Κατόπιν συνεννόησης με το Περιφερειακό

Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χίου και τις τοπικές Αρχές οι κοινωνικοί λειτουργοί θα βρίσκονται

από την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 και ώρες 09:00 έως 11:00 στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22710 44721.

Τέλος, το κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ. κατά τις απογευματινές ώρες θα παραδίδει

μαθήματα Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας σε κοινότητες του νησιού και σε

όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση δεξιοτήτων και πρακτικών διαχείρισης

στρεσογόνων καταστάσεων. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 22710 44721

(ώρες 09:00 έως 11:00).

