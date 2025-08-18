Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνελήφθη άνδρας που είχε καταπιεί σημαντική ποσότητα κοκαΐνης

Συνελήφθη ένας άνδρας, από τη Βραζιλία, σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατηγορούμενος ότι είχε καταπιεί σημαντική ποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας έφτασε στην Αθήνα, μέσω Παρισιού και στον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί περίπου 100 μικρά πακέτα της ναρκωτικής ουσίας.

