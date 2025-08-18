Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνελήφθη άνδρας που είχε καταπιεί σημαντική ποσότητα κοκαΐνης
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας έφτασε στην Αθήνα, μέσω Παρισιού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνελήφθη ένας άνδρας, από τη Βραζιλία, σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατηγορούμενος ότι είχε καταπιεί σημαντική ποσότητα κοκαΐνης.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας έφτασε στην Αθήνα, μέσω Παρισιού και στον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί περίπου 100 μικρά πακέτα της ναρκωτικής ουσίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ: Ανακοίνωσε το φιλικό με την Φενέρμπαχτσε στα Άνω Λιόσια
15:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Δεν τα παρατάει για Ιωαννίδη η Φιορεντίνα»
15:06 ∙ LIFESTYLE
Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός
14:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Με 15.000 οπαδούς στο Πανθεσσαλικό
14:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ