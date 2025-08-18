Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό
Η οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου, γύρω στις 19:00, στη Μεταμόρφωση Ιωαννίνων, όταν στα 500 μέτρα από τη διασταύρωση στις Καρυές, προς τα Ζαγοροχώρια, αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr η οδηγός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.
