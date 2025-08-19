Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κερατέα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 19 Αυγούστου στο Λαύριο στα σύνορα με την Κερατέα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.