Κρήτη: Τραγωδία με 34χρονο - Βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Το άψυχο σώμα του εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας 34χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του, σε περιοχή της δυτικής Κρήτης, με τις Αρχές να ερευνούν τα αίτια που τον οδήγησαν στην εν λόγω πράξη.
Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο του 34χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το πρωί, Τρίτη (19/8).
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ekriti, το άψυχο σώμα του εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα τα οποία ενημέρωσαν τις Αρχές αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς
10:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στη Μύκονο: Φωτιά σε ιστιοφόρο κοντά στη Δήλο
10:11 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΘ: Στο τραπέζι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα
09:59 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Στη Βιέννη ο μουσικός διαγωνισμός
09:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Στην αποστολή για Βρυξέλλες ο Ελίασον
09:45 ∙ WHAT THE FACT
Παράξενο αλλά αληθινό: Ποιοι ασυνήθιστοι κανόνες στη Γερμανία μπορούν να σας κοστίσουν
20:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι
07:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επιστροφή Τσίπρα: Οι εκπλήξεις στη ΔΕΘ και οι επόμενες παρεμβάσεις
09:20 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ