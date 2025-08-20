Κρήτη: Τραγωδία με 34χρονο - Βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Ένας 34χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του, σε περιοχή της δυτικής Κρήτης, με τις Αρχές να ερευνούν τα αίτια που τον οδήγησαν στην εν λόγω πράξη.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο του 34χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το πρωί, Τρίτη (19/8).

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ekriti, το άψυχο σώμα του εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα τα οποία ενημέρωσαν τις Αρχές αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.