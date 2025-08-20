Σίκινος: Συγκινητικό βίντεο με κατοίκους να αποχαιρετούν τους τουρίστες κάνοντας… βουτιές στο λιμάνι

Οι άνθρωποι στη Σίκινο, όπως και στα υπόλοιπα ελληνικά νησιά, φημίζονται για τη ζεστή φιλοξενία και την ευγένειά τους

Σίκινος: Συγκινητικό βίντεο με κατοίκους να αποχαιρετούν τους τουρίστες κάνοντας… βουτιές στο λιμάνι
Τα ελληνικά νησιά –και ειδικά οι Κυκλάδες– έχουν κερδίσει διεθνώς την καρδιά των επισκεπτών για τρεις βασικούς λόγους.

Οι κάτοικοι στα περισσότερα νησιά δεν βλέπουν τους τουρίστες απλώς ως πελάτες, αλλά ως φιλοξενούμενους. Το φιλότιμο, η πρόθεση να βοηθήσουν, το να σε καλέσουν στο σπίτι για κέρασμα ή ένα πιάτο σπιτικό φαγητό, είναι ζωντανές παραδόσεις, ειδικά σε μικρότερα νησιά όπως η Σίκινος, η Ανάφη, η Δονούσα, κ.ά.

Η φιλοξενία στη Σίκινο δεν είναι επιτηδευμένη· αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής και της παράδοσης. Τρανή απόδειξη το παρακάτω βίντεο του Newsbomb, το οποίο δείχνει ομάδα κατοίκων να αποχαιρετά τους τουρίστες που αναχωρούν με προορισμό τον Πειραιά με το βραδινό δρομολόγιο.

Μάλιστα, συνεχίζουν και την παράδοση να κάνουν… βουτιές στο λιμάνι, όταν το καράβι έχει πλέον απομακρυνθεί από τη στεριά.

Οι Κυκλάδες ξεχωρίζουν για την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τα λευκά σπίτια, τα μπλε παράθυρα, τα ασβεστωμένα σοκάκια, όπως και το φως του Αιγαίου που έχει εμπνεύσει ποιητές και ζωγράφους, αλλά και τις πανέμορφες παραλίες, είτε κοσμοπολίτικες (όπως στη Μύκονο και τη Νάξο), είτε ερημικές και ήσυχες (όπως στη Σίκινο ή στην Κίμωλο).

