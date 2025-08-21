Λευκάδα: Ιδιώτης έβαλε «διόδια» 10 ευρώ στην παραλία Αγιοφύλλι - Τι απαντά ο δήμος

Το φως της δημοσιότητας είδαν οι καταγγελίες για τη δημόσια παραλία Αγιοφύλλι στη Λευκάδα, όπου επιτήδειοι ζητούσαν στην είσοδο 10 ευρώ από τους επισκέπτες που ήθελαν να απολαύσουν το μπάνιο τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επισκέπτες συναντούσαν στον δρόμο μια καγκελόπορτα και δύο άτομα που τους ζητούσαν το αντίτιμο των 10 ευρώ, με την προϋπόθεση, μάλιστα, αυτά τα είναι μόνο μετρητά. Αν κάποιος πρόβαλε ενστάσεις, τότε άκουγε τα δύο άτομα να του απαντούν πως θα πρέπει να πάρει καραβάκι για να επισκεφθεί την εν λόγω παραλία. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης ζητούσε να μιλήσει στον υπεύθυνο, τότε λάμβανε για απάντηση να παραπονεθεί στον δήμο.

Ο υποτιθέμενος λόγος του αντιτίμου ήταν για το πάρκινγκ, καθώς υπάρχει ένας και μόνο μεγάλος χώρος ώστε να αφήσει κανείς το αυτοκίνητό του. Να σημειωθεί πως τριγύρω έχουν τοποθετηθεί σύρματα που καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση για στάθμευση.

«Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ξυπνάτε κορόιδα επιτέλους. Κάνετε πλούσιους όλους αυτούς τους εξυπνάκηδες. Εγώ τους μήνυσα πήγα στον Εισαγγελέα και είναι κατηγορούμενοι. Εσείς πληρώστε τους ακόμη. Εσείς που δέχεστε να πληρώνετε τους κάνετε μάγκες», ανέφερε ένας επισκέπτης, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το koutipandoras.gr.

Τι απαντά ο δήμος Λευκάδας

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο δήμαρχος Λευκάδας Ξενοφώντας Βεργίνης δήλωσε πως ο δήμος δεν έχει καμιά εμπλοκή στην είσπραξη τέτοιων ποσών και πως δεν έχει δώσει καμιά σχετική άδεια εκμετάλλευσης του χώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 είχε επιβληθεί πρόστιμο άνω των 5.000 ευρώ σε ιδιώτη που εκμεταλλευόταν το ίδιο σημείο ως πάρκινγκ.

