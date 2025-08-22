Σούδα: Απαγόρευση απόπλου σε πλοίο - Έχασε τη δεξιά του άγκυρα
Τη στιγμή του συμβάντος, το πλοίο μετέφερε 52 φορτηγά και έναν οδηγό επιβάτη.
Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο «Blue Carrier 1», το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο Χανιά – Νάξο – Πάρο – Σύρο – Πειραιά.
Κατά τον απόπλου του από το λιμάνι της Σούδας διαπιστώθηκε ότι το πλοίο έχασε τη δεξιά του άγκυρα. Τη στιγμή του συμβάντος, το «Blue Carrier 1» μετέφερε 52 φορτηγά και έναν οδηγό επιβάτη.
