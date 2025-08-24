Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη που προσποιούνταν ότι ήταν καλόγρια και πωλούσε θρησκευτικά είδη

Συνελήφθη μια 52χρονη γυναίκα στα Χανιά με την κατηγορία της αντιποίησης, καθώς προσποιούνταν ότι ήταν καλόγρια και εκπρόσωπος Εκκλησίας και πωλούσε διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή (22/8) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου διαπιστώθηκε η συγκεκριμένη γυναίκα να συστήνεται ως καλόγρια και εκπρόσωπος Εκκλησίας, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και να πουλάει διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα.

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 13 ξύλινες εικόνες Αγίων, 28 κομποσκοίνια, 26 ξύλινοι σταυροί και 15 κοκάλινοι σταυροί.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

