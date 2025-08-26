Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα – «Με χτύπησαν με ξύλινο τραπέζι και σφυρί, είχαν λύσσα»

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας διανομέας, ο οποίος δέχτηκε επίθεση μέσα σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.

Την ώρα που παρέδιδε την παραγγελία, οι δύο δράστες τον χτύπησαν με σφυρί και ένα ξύλινο τραπέζι και στη συνέχεια τον λήστεψαν.

Ο άνδρας περιέγραψε στο STAR και τον Βαγγέλη Γκούμα όσα φρικτά έζησε, δείχνοντας παράλληλα τις πληγές από τα σφοδρά χτυπήματα των δραστών.

«Τα σημάδια εδώ, στα πλευρά, είναι από το σφυρί, τα χτυπήματα που δεχόμουν από τον έναν εκ δεξιών. Στο κεφάλι επάνω είναι το πρώτο χτύπημα, το οποίο μου ήρθε από αριστερά, από ξύλινο τραπεζάκι. Με χτύπησαν μόλις μπήκα μέσα. Τα πόδια, τα γόνατα εδώ, είναι που αμυνόμουν από τη λύσσα», αναφέρει αρχικά.

«Ζω από τύχη. Τα αίματα έτρεχαν. Το μόνο που προσπαθούσα, ήταν να αμυνθώ και να βρω μία διέξοδο», αποκαλύπτει ακόμη.

Όσον αφορά το κόλπο που χρησιμοποίησαν, καταγγέλλει: «Ο ένας προσποιήθηκε ότι του έχουν πέσει τα χρήματα κάτω και δεν μπορεί να σκύψει γιατί έχει χτυπήσει το πόδι του. Μόλις κάνω ένα βήμα και βλέπω τα χρήματα κάτω, μου έρχεται ένα τραπέζι από τα αριστερά στο κεφάλι. Αμυνόμουν όσο μπορούσα. Το κατέβαζε λυσσασμένα πάνω – κάτω και ο άλλος ερχόταν από την άλλη πλευρά με σφυρί και με χτυπούσε».

Οι δράστες άρπαξαν το κινητό του άτυχου άνδρα, που φώναζε για βοήθεια. Τελικά, ένας ένοικος ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο διανομέας, αιμόφυρτος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ, οι δύο «νταήδες» συνελήφθησαν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

