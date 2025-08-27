Μέσα σε μία ώρα οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:00 στην Παλιοκαμάριζα Αττικής σε χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παλαιοκαμάριζα όπου έπνεαν ισχυροί άνεμοι επτά μποφόρ και στην οποία υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 174 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος με 49 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Στη μάχη συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους και τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο πριν τις 14:30 ήχησε εκ νέου το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Θορικό να εκκενώσουν προς Λαύριο.