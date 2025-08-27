Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Κερατέα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα
Μέσα σε μία ώρα οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:00 στην Παλιοκαμάριζα Αττικής σε χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παλαιοκαμάριζα όπου έπνεαν ισχυροί άνεμοι επτά μποφόρ και στην οποία υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας.

5375071407712354921600777377903199253133063n.jpg

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 174 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος με 49 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Στη μάχη συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

53872484218535086453720418819547973960672671n.jpg

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα.

54100678015370251974639413456241249578165996n.jpg

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

1756298063004-512053690-5380841126495876381812611310171925058743261n.jpg

Παράλληλα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους και τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο πριν τις 14:30 ήχησε εκ νέου το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Θορικό να εκκενώσουν προς Λαύριο.

