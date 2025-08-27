Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς Λαύριο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα στην Κερατέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή υπάρχουν αρκετά ελαιόδεντρα. Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 33 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Έχει ζητηθεί από την Πυροσβεστική να κλείσει η αστυνομία τη Λεωφόρο Λαύριου στο ένα της ρεύμα από την πλευρά που είναι η φωτιά, ενώ καίει αρκετά κοντά σε πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στην περιοχή.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους και τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο πριν τις 14:30 ήχησε εκ νέου το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Θορικό να εκκενώσουν προς Λαύριο.

Διαβάστε επίσης