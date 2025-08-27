Χανιά: Μεθυσμένη τουρίστρια επιτέθηκε σε 16χρονη

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 23χρονη για σωματική βλάβη

Newsbomb

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (26/08) στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, όπου μία 16χρονη δέχθηκε επίθεση από μία 23χρονη Βρετανίδα τουρίστρια.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η 23χρονη, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, επιτέθηκε σε 16χρονη κοπέλα Αλβανικής καταγωγής έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ τους.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 23χρονη για σωματική βλάβη.

