Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική Ηλείας, για φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις έξι το απόγευμα της Τετάρτης (27/08) στην περιοχή Καλύβια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική καίει σε δύο εστίες και στο σημείο για την κατάσβεση της έχουν σπεύσει επίγεια και εναέρια μέσα.

Αναλυτικότερα στην περιοχή με τα δύο μέτωπα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.