Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 17χρονος - Έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι

Σε βαθύ πένθος έχει «βυθιστεί» η τοπική κοινωνία του Βόλου από το βράδυ της Παρασκευής (29/08), εξαιτίας ενός τραγικού γεγονότος που στέρησε τη ζωή σε έναν 17χρονο μαθητή.

Ο νεαρός βρισκόταν στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου με την παρέα του, όταν – υπό άγνωστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και γλίστρησε, τραυματιζόμενος σοβαρά στο κεφάλι. Παρά το ότι για λίγο κατάφερε να σηκωθεί, κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μάτια των φίλων του.

Σύμφωνα με το thenewspaper, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον 17χρονο στο Νοσοκομείο Βόλου, όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός δεν τα κατάφερε.