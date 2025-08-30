Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

Ο πρωθυπουργός ευχήθηκε στη σπουδαία ιστορικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ
Στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, η οποία στις 29 Αυγούστου έγινε 99 ετών παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα social media φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης να συνομιλεί με την σπουδαία ιστορικό, ενώ σύμφωνα με την ανάρτηση ο πρωθυπουργός της ευχήθηκε συγκινημένος.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η καθηγήτρια Θεραπευτικής, Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην εταιρεία Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Σε ανάρτησή της η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου έγραψε: «Τα γενέθλια της διεθνούς φήμης διαπρεπούς βυζαντινολόγου Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, η οποία συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνισμό μας, και η οποία σήμερα συμπλήρωσε το 99ο έτος ζωής».

Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ γεννήθηκε δύο ημέρες μετά την είσοδο των Τούρκων στη Σμύρνη, τέσσερα χρόνια μετά την καταστροφή, κατάφερε να γίνει μια προσωπικότητα παγκόσμιου βεληνεκούς. Σφράγισε την παγκόσμια βυζαντινολογία, έφερε τον ελληνικό λόγο στα αμφιθέατρα του Παρισιού και υπήρξε πάντοτε μια φωνή σταθερή, καθαρή και ανυποχώρητη για την αξία της Ιστορίας.

Γεννημένη το 1926 στην Αθήνα, βίωσε από νωρίς την ταραγμένη Ελλάδα του Μεσοπολέμου και της Κατοχής. Η πορεία της, όμως, ήταν προδιαγεγραμμένη: η αγάπη για τα γράμματα και την Ιστορία έγινε η πυξίδα της. Μετά τις σπουδές της, η Γαλλία την υποδέχθηκε και εκείνη την κατέκτησε με την ευφυΐα και την αφοσίωσή της. Το 1964 κατέκτησε τη θέση της καθηγήτριας στη Σορβόννη και έγραψε το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία της γαλλικής ακαδημαϊκής κοινότητας, αφού υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόννη.

