Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές

Αυξημένα κρούσματα σε τουριστικούς προορισμούς, γεμάτα φαρμακεία και φόβος για τα σχολεία

Newsbomb

Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές
Αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αύγουστος έφερε μαζί του σημαντική έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού, κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να σπεύδουν στα φαρμακεία αμέσως μετά τις διακοπές τους. Οι γιατροί τονίζουν ότι εκτός από τον κορονοϊό, κυκλοφορούν και άλλες εποχικές ιώσεις, οι οποίες απαιτούν υπομονή και προσοχή.

Η αυξημένη δραστηριότητα του ιού προκαλεί έντονη ανησυχία στους γονείς, καθώς σε λίγες ημέρες ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, ενώ τη Δευτέρα ανοίγουν και οι παιδικοί σταθμοί. Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι ενημερώνουν τους γονείς σε περίπτωση που κάποιο παιδί παρουσιάσει συμπτώματα, όχι μόνο για τον κορονοϊό αλλά και για κάθε ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί στην τάξη.

Συμπτώματα και πρόληψη

Καταρροή, βήχας, φτάρνισμα, πονόλαιμος, πονοκέφαλος και πυρετός είναι τα πιο συχνά συμπτώματα που εμφανίζονται μετά τις διακοπές, όπου πολλοί είχαν συγχρωτιστεί σε πλοία, πανηγύρια και χώρους διασκέδασης. Γιατροί επισημαίνουν ότι η απομόνωση για 4–5 ημέρες όσων παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα είναι σημαντική για την προστασία τόσο των ευάλωτων ομάδων όσο και των παιδιών.

Εκτός από τον κορονοϊό, οι παιδίατροι αναφέρουν πως ρινίτιδες, φαρυγγίτιδες, λαρυγγίτιδες, γαστρεντερίτιδες, στρεπτόκοκκος και γρίπη εμφανίζονται έντονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ένα νήπιο, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να νοσήσει έως και 15 φορές μέσα στο σχολικό έτος.

Συστάσεις ειδικών

Οι γιατροί τονίζουν ότι η σωστή υγιεινή των χεριών είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης της μετάδοσης. Η έγκαιρη διενέργεια τεστ σε περίπτωση συμπτωμάτων παραμένει βασικό όπλο για την αποφυγή διασποράς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μπαμπά ζώ ένα όνειρο»: Τα λόγια της οκτάχρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει τον οδηγό της μηχανής που σκότωσε την ηλικιωμένη

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χίο: Επιβάτης «πήδηξε» στη θάλασσα από πλοίο - Στις έρευνες και το εμπορικό ναυτικό

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας - Τι είπε για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει αύριο 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα - Πότε είναι οι πληρωμές της 4ης δόσης

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές

07:16LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Φίλη θα δώσει το όνομά της στην κόρη της - «Να πάρει από το φως σου»

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα: Η Εθνική στον πρώτο κομβικό αγώνα με στόχο την πρωτιά του ομίλου

07:00LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Η βρετανική του προφορά «κόλλησε» στα παιδιά του - Η λέξη που τους «πρόδωσε»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Έρχεται απόλυση για τους «αρνητές» της αξιολόγησης - Αυστηροποιούνται οι ποινές

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες συνταξιούχοι αναγκάζονται και εργάζονται γιατί δεν τα βγάζουν πέρα - Οι μαρτυρίες τους

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοβουλία «ορατότητας» από το ΠΑΣΟΚ με εκδήλωση στο Ζάππειο και... τετραπλή συνέντευξη Τύπου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Συγκλονίζουν γονείς θυμάτων, τραυματίες και γιατροί για τον ακήρυχτο πόλεμο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη γυναίκα - Σοβαρά τραυματισμένη

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται πολυπακέτο μέτρων στη ΔΕΘ - Φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση της οικογένειας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές την εβδομάδα που έρχεται

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

07:16LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Φίλη θα δώσει το όνομά της στην κόρη της - «Να πάρει από το φως σου»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες συνταξιούχοι αναγκάζονται και εργάζονται γιατί δεν τα βγάζουν πέρα - Οι μαρτυρίες τους

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη γυναίκα - Σοβαρά τραυματισμένη

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

07:00LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Η βρετανική του προφορά «κόλλησε» στα παιδιά του - Η λέξη που τους «πρόδωσε»

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται πολυπακέτο μέτρων στη ΔΕΘ - Φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση της οικογένειας

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

05:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο - Διασωληνομένος ο συνεπιβάτης

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Συγκλονίζουν γονείς θυμάτων, τραυματίες και γιατροί για τον ακήρυχτο πόλεμο

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές

12:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να καταλάβετε πότε η τεχνητή νοημοσύνη παραπληροφορεί - Αυτά είναι τα βήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ