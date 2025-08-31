Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές

Ο Αύγουστος έφερε μαζί του σημαντική έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού, κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να σπεύδουν στα φαρμακεία αμέσως μετά τις διακοπές τους. Οι γιατροί τονίζουν ότι εκτός από τον κορονοϊό, κυκλοφορούν και άλλες εποχικές ιώσεις, οι οποίες απαιτούν υπομονή και προσοχή.

Η αυξημένη δραστηριότητα του ιού προκαλεί έντονη ανησυχία στους γονείς, καθώς σε λίγες ημέρες ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, ενώ τη Δευτέρα ανοίγουν και οι παιδικοί σταθμοί. Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι ενημερώνουν τους γονείς σε περίπτωση που κάποιο παιδί παρουσιάσει συμπτώματα, όχι μόνο για τον κορονοϊό αλλά και για κάθε ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί στην τάξη.

Συμπτώματα και πρόληψη

Καταρροή, βήχας, φτάρνισμα, πονόλαιμος, πονοκέφαλος και πυρετός είναι τα πιο συχνά συμπτώματα που εμφανίζονται μετά τις διακοπές, όπου πολλοί είχαν συγχρωτιστεί σε πλοία, πανηγύρια και χώρους διασκέδασης. Γιατροί επισημαίνουν ότι η απομόνωση για 4–5 ημέρες όσων παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα είναι σημαντική για την προστασία τόσο των ευάλωτων ομάδων όσο και των παιδιών.

Εκτός από τον κορονοϊό, οι παιδίατροι αναφέρουν πως ρινίτιδες, φαρυγγίτιδες, λαρυγγίτιδες, γαστρεντερίτιδες, στρεπτόκοκκος και γρίπη εμφανίζονται έντονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ένα νήπιο, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να νοσήσει έως και 15 φορές μέσα στο σχολικό έτος.

Συστάσεις ειδικών

Οι γιατροί τονίζουν ότι η σωστή υγιεινή των χεριών είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης της μετάδοσης. Η έγκαιρη διενέργεια τεστ σε περίπτωση συμπτωμάτων παραμένει βασικό όπλο για την αποφυγή διασποράς.

Διαβάστε επίσης