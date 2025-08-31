Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις 5-10' να σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Τα προβλήματα εντοπίζονται από την Ανθούσα έως τη Μαραθώνος.