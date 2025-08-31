Ξεκίνησε η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου - «Φορτώνουν» λιμάνια και εθνικές οδοί
Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις
Μαζική καταγράφεται ήδη από αυτή την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου με τα πρώτα προβλήματα να καταγράφονται στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, με πυκνή κίνηση οχημάτων να εντοπίζεται από περίπου το 47ο χιλιόμετρο.
Την ίδια στιγμή στα λιμάνια καταφθάνουν γεμάτα τα πλοία από τα νησιά, με αποτέλεσμα οι οδηγοί πέριξ των λιμανιών να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.
