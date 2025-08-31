Ξεκίνησε η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου - «Φορτώνουν» λιμάνια και εθνικές οδοί

Μαζική καταγράφεται ήδη από αυτή την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου με τα πρώτα προβλήματα να καταγράφονται στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, με πυκνή κίνηση οχημάτων να εντοπίζεται από περίπου το 47ο χιλιόμετρο.

Πυκνή κίνηση εντοπίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα. Newsbomb.gr

Πυκνή κίνηση παρατηρείται στους Αγίους Θεόδωρους και στα Μέγαρα. Google Maps

Την ίδια στιγμή στα λιμάνια καταφθάνουν γεμάτα τα πλοία από τα νησιά, με αποτέλεσμα οι οδηγοί πέριξ των λιμανιών να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Διαβάστε επίσης