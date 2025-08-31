Εύβοια: Βρέθηκε χριστιανικό νεκροταφείο από το 1821 κατά την διάρκεια εργασιών

Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα «ήρθαν στο φως» στην Εύβοια κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον Βιολογικό Καθαρισμό.

Ένα Χριστιανικό νεκροταφείο, που φαίνεται να χρονολογείται γύρω στο 1821, εντοπίστηκε χθες κάτω από την περιοχή του Αγγελή Γοβιού στην Καστέλλα. Έχουν βρεθεί περίπου επτά τάφοι σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Στο σημείο παρενέβη άμεσα η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Η εταιρεία που πραγματοποιεί τις εργασίες προχώρησε σε παράκαμψη από το σημείο για να διευκολυνθούν οι προβλεπόμενες αρχαιολογικές διαδικασίες και να συνεχιστεί το έργο χωρίς να φθαρούν τα ευρήματα.