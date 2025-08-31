Νότια Κέρκυρα: Διακοπές νερού λόγω δολιοφθοράς - Αφαιρέθηκαν καλώδια και καταστράφηκαν πίνακες

Διακοπές νερού θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Νότια Κέρκυρα εξαιτίας δολιοφθορών που προκλήθηκαν από αγνώστους.

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ενημερώνει τους κατοίκους των Κοινοτήτων Νεοχωρακίου, Αργυράδων και των γειτονικών περιοχών ότι θα σημειωθούν προσωρινές διακοπές υδροδότησης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου “Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν καλώδια και καταστράφηκαν οι πίνακες ηλεκτροδότησης της γεώτρησης.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών, ώστε η υδροδότηση να επανέλθει το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστούμε τους δημότες για την κατανόηση και ζητούμε τη συνεργασία τους έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες και αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή υδροδότηση”.