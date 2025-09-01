Πυρκαγιά στον Αγρίνιο - Επιχειρούν και αεροσκάφη
Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας
Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου.
Επί τόπου επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
