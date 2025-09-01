Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο με έναν τραυματία
Ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε
Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Ρεθύμνου.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος έχει επιληφθεί το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το goodnet, στη συνέχεια, το οδόστρωμα καθαρίστηκε για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
