Πυρκαγιά στην Παλλήνη σε κτήριο του Μουσικού Σχολείου - Δείτε εικόνες

Πυρκαγιά στην Παλλήνη σε κτήριο του Μουσικού Σχολείου
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε κτήριο του Μουσικού σχολείου που βρίσκεται πάνω από τη Μαραθώνος στην Παλλήνη.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα.
