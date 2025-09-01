Πυρκαγιά στην Παλλήνη σε κτήριο του Μουσικού Σχολείου - Δείτε εικόνες

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε κτήριο του Μουσικού σχολείου που βρίσκεται πάνω από τη Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα.