Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική

Σεισμός σημειώθηκε στη Χαλκιδικής, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται στην περιοχή της Κασσάνδρας.

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και σημειώθηκε στις 19:12.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Κασσάνδρας, και περίπου 32 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Πολύγυρου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

