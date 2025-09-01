Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική
Στην Κασσάνδρα το επίκεντρο
Σεισμός σημειώθηκε στη Χαλκιδικής, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται στην περιοχή της Κασσάνδρας.
Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και σημειώθηκε στις 19:12.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Κασσάνδρας, και περίπου 32 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Πολύγυρου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.
