Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική

Στην Κασσάνδρα το επίκεντρο

Newsbomb

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σεισμός σημειώθηκε στη Χαλκιδικής, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται στην περιοχή της Κασσάνδρας.

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και σημειώθηκε στις 19:12.

σεισμος-χαλκιδικη

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Κασσάνδρας, και περίπου 32 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Πολύγυρου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:19ΚΟΣΜΟΣ

Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της βίωσε φέτος η Βρετανία

20:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Λετονία 62-78: «Καθάρισε» ο Πορζίνγκις

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: «Το 13ωρο ισχύει από το 2023, δεν είναι κάτι καινούργιο»

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε «πόλεμο» Γαλλία και Ιταλία για το «καθεστώς Ρονάλντο» - Οργή Μελόνι για Μπαϊρού

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Συγγενής ηγέτη της Χαμάς αγόρασε σπίτι στο Ισραήλ - Σοκαρισμένος ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέντε νέα πρόσωπα στο επιτελείο της ΚΑΕ - Επίσημη η επιστροφή Παππά

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτό το χωριό του Ρεθύμνου κουμάντο κάνουν οι γάτες

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως για το 13ωρο: «Δεν είναι κάτι καινούργιο, ισχύει από το 2023»

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή και εκδήλωση πυρκαγιάς σε φορτηγό στην Αθηνών-Κορίνθου - Κλειστά και τα δύο ρεύματα

19:48ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Με Λεκαβίτσιους αναχωρεί για την Ιταλία – Τα φιλικά που θα δώσει

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Μέτωπο πολέμου» επιδιώκει η Γουιάνα - Σκληρό μήνυμα του υπουργού Άμυνας

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής– Κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ», λέει η ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο - «Ήταν σαν να μας χτυπά κεραυνός», απαντά η 26χρονη

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μηδενικούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα προσέφερε η Ινδία - «Είναι αργά πια, έπρεπε να το είχαν κάνει χρόνια πριν»

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Ρισόν Χολμς στο «Telekom Center Athens»

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Επανεμφανίστηκε έπειτα από 3 χρόνια ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς - «Απευθείας πορεία προς εμφύλιο» η ένταξη στο ΝΑΤΟ - Bίντεο

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Στόχος η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο» - Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

19:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο τζίρος των 3 εκατ. ευρώ, οι αστυνομικοί... σερβιτόροι και τα κατασχεμένα

18:55LIFESTYLE

Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού και «τρέλανε» τη νεολαία - Γιατί οι φαν πάνε με μανταλάκια στις πίστες

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή και εκδήλωση πυρκαγιάς σε φορτηγό στην Αθηνών-Κορίνθου - Κλειστά και τα δύο ρεύματα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέντε νέα πρόσωπα στο επιτελείο της ΚΑΕ - Επίσημη η επιστροφή Παππά

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που εορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε «πόλεμο» Γαλλία και Ιταλία για το «καθεστώς Ρονάλντο» - Οργή Μελόνι για Μπαϊρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ