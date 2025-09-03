Διακοπές νερού την Τετάρτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τυμφρηστού και Κασσάνδρας
