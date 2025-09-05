Η ιστορία του «Δράκου της Δράμας»: Βίαζε και σκότωνε επειδή μια ιερόδουλη τον είχε πει ανίκανο

Ο Κυριάκος Παπαχρόνης γνωστός και ως «Δράκος της Δράμας» έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο σκληρούς εγκληματίες της Ελλάδας, καθώς στην περίπτωσή του (συνέβη και σε άλλες) είχαμε το εξής αρρωστημένο: παρά το γεγονός ότι αποδεδειγμένα – καθότι είχε ομολογήσει κυνικά- ήταν ο ξακουστός δράκος που βίαζε και σκότωνε γυναίκες, εν τούτοις μέσα στη φυλακή καθημερινά λάμβανε δεκάδες γράμματα αγάπης από γυναίκες. Σαν σήμερα το 1981 διέπραξε το πρώτο του έγκλημα.

