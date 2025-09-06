Λήξη συναγερμού στο μετρό Θεσσαλονίκης: Κανονικά όλα τα δρομολόγια
Εντοπίστηκαν δύο σακούλες, που κίνησαν υποψίες, αλλά μετά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως αυτές περιείχαν σπρέι για γκράφιτι
Κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια του μετρό, στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» έπειτα από απειλή.
Χαρακτηριστικά εντοπίστηκαν δύο σακούλες, που κίνησαν υποψίες, αλλά μετά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως αυτές περιείχαν σπρέι για γκράφιτι.
Ο «συναγερμός» έληξε και οι δύο σταθμοί που νωρίτερα είχαν κλείσει τέθηκαν και πάλι σε λειτουργία.
