Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (8/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
8/9/2025 6:00:00 πμ
8/9/2025 5:30:00 μμ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' - ΘΕΟΤΟΚΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΣΟΥΛΙΟΥ - Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ - ΛΕΣΒΟΥ - Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΚΑΝΑΡΗ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΑΡΝΩΝΟΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΘΗΣΕΩΣ
281
Κατασκευές
8/9/2025 7:30:00 πμ
8/9/2025 4:30:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ ΝΟ 10 έως κάθετο:ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ απο κάθετο: ΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ
1012
Κατασκευές
8/9/2025 7:30:00 πμ
8/9/2025 4:30:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΣΩΠΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 8 από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ
1012
Κατασκευές
8/9/2025 8:00:00 πμ
8/9/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ, ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΛΕΚΚΑ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
653
Κατασκευές
8/9/2025 8:00:00 πμ
8/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
909
Λειτουργία
8/9/2025 8:00:00 πμ
8/9/2025 12:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑΣ.
665
Κατασκευές
8/9/2025 8:00:00 πμ
8/9/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ έως κάθετο: ΜΕΛΑΜΠΟΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
934
Λειτουργία
8/9/2025 8:00:00 πμ
8/9/2025 1:00:00 μμ
Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΗ.
655
Κατασκευές
8/9/2025 8:00:00 πμ
8/9/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΛΗΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΩ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
8/9/2025 8:00:00 πμ
8/9/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
8/9/2025 8:00:00 πμ
8/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΙΓΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΑΧΗ - ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΙΓΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
8/9/2025 8:00:00 πμ
8/9/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΓΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΕΡΟΥ - ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ - ΓΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ
231
Λειτουργία
8/9/2025 8:00:00 πμ
8/9/2025 4:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΒΙΠΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ - Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
1433
Λειτουργία
8/9/2025 9:00:00 πμ
8/9/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΒΛ. ΜΠΕΝΣΗ έως κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΡΑΒΙΝΕ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ έως κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ
938
Λειτουργία
8/9/2025 10:00:00 πμ
8/9/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
652
Κατασκευές
8/9/2025 10:00:00 πμ
8/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 35 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 26 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1045
Κατασκευές
8/9/2025 10:00:00 πμ
8/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 20 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ
1046
Κατασκευές
8/9/2025 10:00:00 πμ
8/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 58 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 62 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 58 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1048
Κατασκευές
8/9/2025 12:00:00 μμ
8/9/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ
1044
Κατασκευές
8/9/2025 12:00:00 μμ
8/9/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 69 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 78 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 84 : από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ
1047
Κατασκευές
8/9/2025 12:00:00 μμ
8/9/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΗΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ.
651
Κατασκευές
8/9/2025 12:30:00 μμ
8/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΝΙΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΕΟΚΑ έως κάθετο: Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΗ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΒΕΡΚΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΤΣΗ έως κάθετο: ΜΥΛΩΝΑ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ
912
Λειτουργία
8/9/2025 2:00:00 μμ
8/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΨΑΡΩΝ απο κάθετο: ΦΑΒΙΕΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός: ΨΑΡΩΝ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΨΑΡΩΝ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
933
Λειτουργία
8/9/2025 2:00:00 μμ
8/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΕΜΟΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
921
Λειτουργία
8/9/2025 2:00:00 μμ
8/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΚΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΟΓΕΡΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΚΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΟΓΕΡΑ έως κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
922
Λειτουργία
