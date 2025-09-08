Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν οι γονείς των δύο παιδιών που βρέθηκαν να περιφέρονται μόνα τους

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς, καταδικάστηκε το ζευγάρι που οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο για το περιστατικό με τα δύο νήπια, ηλικίας μόλις 1 και 2 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς συνοδεία σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Το ένα από τα παιδιά μάλιστα βρισκόταν στο οδόστρωμα μπουσουλώντας, προκαλώντας σοκ σε όσους το αντίκρισαν.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, o 49χρονος άνδρας και η 22χρονη σύντροφός του, αμφότεροι αλλοδαποί, κρίθηκαν ένοχοι για την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Το δικαστήριο όρισε η ποινή τους να μετατραπεί σε χρηματικό ποσό, με υπολογισμό 10 ευρώ ανά ημέρα. Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της ποινής και την άμεση αποφυλάκισή τους.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται κοινωνική έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν.

Μάρτυρας στο δικαστήριο ήταν ο οδηγός που εντόπισε πρώτος τα δύο παιδιά και ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Όπως κατέθεσε, αυτοκίνητα περνούσαν δίπλα τους την ώρα που βρέθηκαν στο δρόμο. «Κατέβηκα από το φορτηγό, τα πήρα αγκαλιά και τα μετέφερα σε ανοιχτό χώρο μέχρι να έρθει η αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο ευχαρίστησε τον μάρτυρα για την άμεση παρέμβασή του. Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα, καθώς κοιμόντουσαν. «Μόνο ο Θεός ξέρει πώς βγήκαν, αφού οι πόρτες ήταν κλειδωμένες», είπε ο 49χρονος, ενώ η 22χρονη μητέρα εξήγησε ότι μένουν σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο μαζί με άλλους συγγενείς. «Με βοηθούν οι αδελφές μου, 12 και 17 ετών. Η μικρότερη ξύπνησε για να φτιάξει το γάλα στα παιδιά κι εγώ νόμιζα ότι εκείνη τα πρόσεχε. Όταν ακούσαμε φωνές, τρέξαμε έξω», πρόσθεσε στην απολογία της.