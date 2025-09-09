Ρέθυμνο: Χιλιάδες πιστοί στα Μυριοκέφαλα για τον εορτασμό της Παναγίας

Χιλιάδες άνθρωποι από κάθε γωνιά της Κρήτης βρέθηκαν στην Ιερά Μονή Μυριοκεφάλων στο Ρέθυμνο, τιμώντας με τη μαζική τους προσέλευση τη μεγάλη πανήγυρη του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η διήμερη αυτή γιορτή, η οποία κορυφώθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα για τους πιστούς της περιοχής.

