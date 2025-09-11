Φωτιά τώρα στο Άλσος Αχαΐας - Ήχησε το 112
Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.
Στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Υπήρξε μάλιστα και ενεργοποίηση του 112 με την οδηγία: Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
