Φωτιά τώρα στο Άλσος Αχαΐας - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Υπήρξε μάλιστα και ενεργοποίηση του 112 με την οδηγία: Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών