Χωρίς ελικόπτερα για ένα τρίμηνο η Αστυνομία; Τι συμβαίνει με τη σύμβαση και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ

Τα πέντε ελικόπτερα του στόλου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι καθηλωμένα στο έδαφος από την 1η Ιουνίου υποστηρίζει η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος"

Αιτία σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας είναι τα προβλήματα οικονομικής φύσεως που ανέκυψαν, με την εταιρία που έχει αναλάβει τη συντήρησή τους.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, που επικαλείται η εφημερίδα, η Ελληνική Αστυνομία έχει εξουσιοδοτήσει τον αρμόδιο φορέα NSPA του ΝΑΤΟ για τις συμβάσεις συντήρησης των εναέριων μέσων. Η σύμβαση με την ανάδοχη εταιρία που έχει πιστοποίηση για τη συντήρηση των συγκεκριμένου τύπου ελικοπτέρων έληξε τον προηγούμενο Ιούνιο.

Παρότι η αρμόδια υπηρεσία του ΝΑΤΟ έχει αποστείλει τη σχετική σύμβαση στην ανάδοχη εταιρία, αυτή δεν την υπογράφει, καθώς φαίνεται πως αξιώνει περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση. Το ΝΑΤΟ παρότι έχει αναφέρει στην εταιρία πως αυτό δεν γίνεται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων, εκείνη δεν συμμορφώνεται.

Κάπως έτσι η Διεύθυνση Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας είναι ανενεργή για περισσότερο από ένα τρίμηνο, καθώς τα ελικόπτερα δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε κρίσιμες αστυνομικές επιχειρήσεις, υποβοηθώντας σημαντικά τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν.

Το ακόμη πιο δυσοίωνο, αναφέρει η εφημερίδα, για το κρίσιμο ζήτημα είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα σύναψης νέας σύμβασης με κάποια εταιρία για την επίλυσή του. Το ΝΑΤΟ προσανατολίζεται στην καταγγελία της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία προκειμένου να αναζητηθεί νέος ανάδοχος.

Για το θέμα είναι ενημερωμένοι τόσο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όσο και ο αρχηγός του σώματος, αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, καταλήγει το ρεπορτάζ.

