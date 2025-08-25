Έκτακτη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα - Τι πρέπει να κάνετε αν σας έρθει
Διαδικτυακοί εγκληματίες το τελευταίο διάστημα στέλνουν μηνύματα ψάχνοντας... θύματα
Η ελληνική αστυνομία στα πλαίσια ενημερωτικής καμπάνιας στο Facebook αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί μιας νέα μορφής απάτη η οποία με την αίσθηση του κατεπείγοντος προσπαθεί να αλιεύσει υποψήφια θύματα.
Πιο συγκεκριμένα, διαδικτυακοί εγκληματίες το τελευταίο διάστημα στέλνουν μηνύματα του τύπου:
«Μαμά, το κινητό μου έπαθε βλάβη κι αυτός είναι ο νέος μου αριθμός. Στείλε μου μήνυμα στο WhatsApp»,
- Αμέσως μόλις λάβεις μήνυμα από έναν τέτοιον αριθμό θα πρέπει να διαγράψεις το μήνυμα και να αποκλείσεις τον αριθμό από τον οποίο το έλαβες
- Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να κάνεις κλικ σε κάποιον επιβλαβή σύνδεσμο που μπορεί να περιέχει
- Θα πρέπει να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος
Οι απάτες αυτές εμφανίζονται πλέον με ποικίλες μορφές, όπως:
- Ψευδή μηνύματα από τράπεζες που ζητούν επιβεβαίωση λογαριασμού.
- Τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένα άτομα, ισχυριζόμενοι ότι το παιδί ή εγγόνι τους εμπλέκεται σε ατύχημα και απαιτείται άμεση πληρωμή.
- Μηνύματα από δήθεν λογιστές που ζητούν κωδικούς για φορολογικές διαδικασίες.
- Επικοινωνίες από φανταστικές εταιρείες courier που ενημερώνουν για αποστολή πακέτου και ζητούν κλικ σε σύνδεσμο.
