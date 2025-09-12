Μαρούσι: Γυναίκα απείλησε να πέσει από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας – Σώθηκε από τον πατέρα της
Η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα
Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το πρωί της Παρασκευής (12/09), λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στο Μαρούσι.
Μία γυναίκα απειλούσε να πέσει από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 51. Η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Ο πατέρας της κατάφερε να τη σώσει και να την οδηγήσει ξανά στο σπίτι τους, καθώς η γυναίκα ήταν έτοιμη να πέσει στο κενό, σύμφωνα με πληροφορίες.
