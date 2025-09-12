Η επεισοδιακή συναυλία του Rory Gallagher στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η συναυλία του Rory Gallagher στην Ελλάδα στις 12 Σεπτεμβρίου το 1981 ήταν το μουσικό γεγονός της χρονιάς στην χώρα. Βλέπετε εκείνη την εποχή η Ελλάδα δεν ήταν ακόμα εξοικειωμένη με τα μεγάλα συναυλιακά γεγονότα, αφού η περίοδος της χούντας αποτελούσε τροχοπέδη για τα μεγάλα ονόματα του εξωτερικού.

Τρανό παράδειγμα η επεισοδιακή συναυλία των Rolling Stones στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στις 17 Απριλίου 1967 που δεν τελείωσε ποτέ λόγω σοβαρών επεισοδίων. Οι θεατές, αντί μουσικής, «απόλαυσαν» ξύλο, καθώς αστυνομικοί ξυλοφόρτωσαν και θεατές και καλλιτέχνες.

