Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 49χρονος για καλλιέργεια κάνναβης στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 49χρονου που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στην οικία του προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

29 δενδρύλλια κάνναβης

201 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης

σπόροι κάνναβης

κάμερα παρακολούθησης

ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ

Ο 49χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

