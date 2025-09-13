Πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Τάσος Γουδέλης, συγγραφέας, θεωρητικός του κινηματογράφου και ένας από τους πιο διακριτούς εκπροσώπους της ελληνικής πολιτιστικής σκηνής.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο στενός του φίλος και συνεργάτης, ποιητής Κώστας Μαυρουδής.

Πλήθος ανθρώπων του πνεύματος, της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου εξέφρασε τη θλίψη του στα social media, ανάμεσά τους και ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος.